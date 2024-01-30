Радий Хабиров встретился с блогерами Башкирии

Это популярные авторы в соцсетях – общее число их подписчиков превышает более 15 миллионов человек. Блоги приглашённых гостей посвящены разным направлениям – это и медиа, питание и красота, правовая грамота и творчество.

Глава республики в начале встречи отметил, что вопросы можно задавать любые. Он сказал, что, общаясь с блогерами, практически говорит в рупор. Ведь каждый из авторов не просто выкладывает информационные посты – зачастую это проанализированный материал. По итогам встречи Радий Хабиров отметил, что хотел бы, чтобы лидеры общественных мнений донесли объективную реальность аудитории, рассказав, что хорошего делается в республике, так и о том, где можно быть лучше.

Блогеров интересовала тема подготовки к юбилею Уфы. 450-летие столицы республика отметит летом. Авторы предлагали свои идеи и просили поддержки у руководства республики в их реализации. Была высказана инициатива создания сообщества блогеров в республике.

Сам Радий Хабиров отметил, что регулярно ведет свои соцсети, и над ними работает целая команда, так как подписчики задают разные вопросы, начиная от здравоохранения до уборки улиц от снега. Радию Хабирову подарили золотую кнопку Ютуба, как лидеру социального мнения. После почти трёхчасового общения было принято решение проводить такие встречи чаще.