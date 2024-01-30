В Башкирии контрактникам установлена единовременная выплата в размере 100 тыс. рублей

Новоиспеченным контрактникам из числа призывников в Башкортостане установлена единовременная выплата в размере 100 тыс. рублей. В республике продолжается отбор желающих на военную службу. Призывники могут заключить контракт на год и получить компенсацию.

Договоры могут заключить мужчины до 65 лет. Подписать соглашение имеют право и ранее не проходившие военную службу. Жителям Башкортостана, желающим поступить на добровольную службу, нужно обратиться по единому номеру 117, в пункт отбора военного комиссариата республики или в центральный штаб формирования батальонов.