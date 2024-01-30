В Башкирии за круглым столом обсудили ключевые направления современного образования

Реализацию нововведений в нынешнем учебном году и ключевые направления современного образования обсудили за круглым столом. В России сформировалась национальная система обучения в школах – с 1 сентября ввели единые программы и стандарты.

На законодательном уровне введено понятие «трудовое воспитание». Внесены коррективы в курс ОБЖ – со следующего учебного года этот предмет получит название «основы безопасности и защита Родины». Сейчас идёт работа над новым учебником истории, в котором будет предусмотрен раздел о специальной военной операции.