В Башкирии увеличили сумму по господдержке молодых специалистов до 750 тыс. рублей

5 февраля Минсельхоз региона начнёт принимать документы на конкурс господдержки от молодых специалистов, работающих в отрасли. В прошлом году она была увеличена с полумиллиона до 750 тысяч рублей. Сумма, в частности, может позволить решить жилищный вопрос. Что и сделала семья из Мелеузовского района.

Обновление внешнего вида нужно и копытным. Такой «педикюр» – не прихоть ради красоты, а требование для сохранения здоровья животных. Для срезания используется специальная насадка из титана. Такую процедуру каждая буренка из 2,5 тысяч в хозяйстве «Ашкадарский» проходит четыре раза в год.

А вот забота об общем состоянии здоровья всей живности на ферме – на плечах супруги Павла. Эвелина работает здесь главным ветеринаром. Она следит, чтобы на складе «аптеки» для животных были все необходимые препараты и вакцины. Кроме того, каждый день идёт осмотр коров. Эвелина знает о своих четвероногих подопечных всё.

Супруги переехали в Башкортостан из Рязанской области. Специалистов пригласило руководство сельхозпредприятия. Здесь они получили поддержку по линии минсельхоза по 750 тысяч рублей, продали квартиру там и купили в Салавате. До места работы всего полчаса езды.

Такую поддержку региональные власти оказывают молодым специалистам с 2009 года. За это время она выросла в разы и с прошлого года составляет 750 тысяч рублей. «Программа поддержки кадрового потенциала» направлена на решение проблемы дефицита работников сферы.