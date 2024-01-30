В Башкирии в Кушнаренково планируют сдать новую поликлинику к осени

Новую поликлинику в Кушнаренково планируют сдать к осени. Сейчас там продолжаются строительные работы. Общая площадь объекта составляет порядка 5 тыс. квадратных метров. Так что просторно будет и маленьким пациентам, и родителям. Поликлинику возводят в рамках нацпроекта «Здравоохранение». На это выделено почти 400 млн рублей.

Пока здесь лишь голые стены и стройматериалы, но ближе к осени поликлиника будет готова. Окна в здании уже установили, осталось поставить противопожарные. Их через несколько дней привезут из Москвы. В этих коридорах и будущих кабинетах сейчас работают не только строители, но и электрики, вентиляционщики, сантехники. Площадь объекта огромная – порядка 5 тыс. квадратных метров. Тем самым учли количество возможных пациентов – 320 посещений за смену.

Уже идут кровельные работы. Скоро доделают стропильную часть и приступят к пароизоляции и обрешётке. Затем можно будет покрывать крышу профнастилом. Производится также утепление фасада, практически две его стороны завершены. Керамогранит завезен, через три дня начнут их устанавливать.

Стройка идёт строго по графику, отставаний нет. Все материалы находятся на объекте, а также завозятся по мере необходимости. На счету этой подрядной организации – множество поликлиник. Только в прошлом году сдали четыре таких же здания. Их построили также в рамках модернизации первичного звена здравоохранения.