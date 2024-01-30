Легкоатлетка из Башкирии стала бронзовым призёром на чемпионате России

Легкоатлетка из Башкортостана стала бронзовым призёром на чемпионате России по бегу на 1 милю. Соревнования проходили в Оренбурге. Там приняли участие спортсмены из 22 регионов нашей страны и Белоруссии. За неделю до российских стартов Светлана Андрющенко также приняла участие в Первенстве Приволжского федерального округа. Там легкоатлетка стала второй на 1500 метров, проиграв тридцать сотых первому месту.
Далее на чемпионате России башкирская спортсменка вошла в тройку лучших и установила личный рекорд. Первый километр Светлана держалась со своими соперницами, а после уступила. Как итог – третье место. В этом году спортсменка сумела сбросить 10 секунд с предыдущего результата на милю.
Послезавтра спортсменка отправится на всероссийские соревнования в Москву «Русская зима». Там Светлана примет участие в забеге на 1500 метров. А уже в конце февраля легкоатлетка будет защищать честь республики на чемпионате страны в Москве.