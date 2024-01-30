Легкоатлетка из Башкирии стала бронзовым призёром на чемпионате России

Получается, также в том году, в эти же числа проходили именно эти же соревнования, и я вот там пробежала. На тот момент у меня было 4:58, на сегодняшний день я имею личку 4:48.

Светлана Андрющенко, бронзовый призёр чемпионата России по бегу на 1 милю