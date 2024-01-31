Соседи не знали о девочке: в Башкирии горе-мать держала свою дочь в неволе

Девочка 10 лет не посещала школу, не общалась с друзьями. Ее одногодки учились уже в четвертом классе, а она до сих пор числится в первом.

Мать ребенка вела асоциальный образ жизни, не работала, за дочерью не ухаживала, в доме было грязно, окна затянуты плотной темной тканью, на улицу девочка не выходила. Соседи и не догадывались о существовании девочки.

Тогда опека и ПДН забили тревогу.

По решению суда мать должна была передать девочку на воспитание ее родному отцу, общение с которым тоже было под запретом. Женщина судебное решение не исполняла, несколько раз меняла место жительства, прятала дочь. Мать и дочь объявили в исполнительный розыск, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Башкирии.

Она не пользовалась банковской картой, никогда и никому не открывала дверь, ребенка из квартиры не выпускала.

Отыскать тщательно скрывающуюся горе-мать и ее девочку удалось судебным приставам Стерлитамака совместно со спецотделом по розыску. Ребенка передали сотрудникам социальных служб, на мать составлены протоколы.

В настоящее время с ребенком работают специалисты. Отец, который проживает в Москве, уже выехал за дочерью.