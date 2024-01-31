В Уфе женщина арендовала квартиру для азартных игр

Обвинение предъявлено жительнице Уфы, 1985 года рождения, в незаконной организации и проведении азартных игр.
Следствием установлено, что женщина, которая уже имела опыт в данной незаконной сфере, в октябре прошлого года сняла квартиру в Кузнецовском затоне, где оборудовала этот клуб: купила компьютеры, установила на них программное обеспечение для азартных игр, сама выполняла функции администратора заведения.
С помощью специального приложения, обвиняемая начисляла своим клиентам условные единицы в сумме, эквивалентной внесенным денежным средствам. Новым игрокам она предлагала увеличенную вдвое сумму для привлечения новых клиентов.
Отмечается, что клуб посещали исключительно проверенные лица.
Незаконная деятельность была пресечена оперативниками МВД Башкирии, изъято 10 единиц игрового оборудования.
В настоящее время проводятся следственные мероприятия.