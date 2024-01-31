В Уфе женщина арендовала квартиру для азартных игр

Следствием установлено, что женщина, которая уже имела опыт в данной незаконной сфере, в октябре прошлого года сняла квартиру в Кузнецовском затоне, где оборудовала этот клуб: купила компьютеры, установила на них программное обеспечение для азартных игр, сама выполняла функции администратора заведения.