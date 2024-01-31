В Башкирии осудили подростка, который зарубил топором знакомую

В Хайбуллинском районе перед судом предстал 17-летний подросток. Парня обвинили в жестоком убийстве 16-летней знакомой.

Инцидент произошёл летом. Девочка пропала после прогулки друзей. Позже её тело было найдено в безлюдном месте недалеко от села Галиахметово. Рядом были найдены детали машины, по которым удалось найти подростка. С ним девочку видели в последний раз.

Парень признался в содеянном и рассказал, что по пути домой между ними произошёл конфликт. Он якобы не хотел, чтобы были свидетели его пьяной езды на машине. Подросток ударил девочку остриём топора по голове. От полученной травмы несчастная скончалась. Подросток оттащил тело в безлюдное место, а потом несколько дней участвовал в поисках пропавшей девочки с её родственниками.