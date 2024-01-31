Жителей Башкирии ждут интересные астрономические явления с Луной

Представители Уфимского планетария рассказали, что жители Башкирии смогут стать свидетелями интересных фаз Луны.
1-2 февраля Луна (убывающая) восходит после полуночи, она будет видна во второй половине ночи и утром.
3 февраля в 04.18 по уфимскому времени — последняя четверть Луны — она освещена наполовину. Убывающая Луна видна во второй половине ночи и утром. Восходит Луна 3 февраля в 02:53 на юго-востоке. После восхода Солнца видна на дневном небе над юго-западным горизонтом и заходит на юго-западе в 11:21.
4-7 февраля Луна (убывающая) видна утром. 8-9 февраля — и вовсе не видна.
В новолуние, 10 февраля в 03:59, Луна не видна, так как находится между Землей и Солнцем и повернута к Земле неосвещенной стороной.
11-13 февраля Луна (растущая) видна вечером, заходит до полуночи.
14-16 февраля она видна вечером и в первой половине ночи.
16 февраля в 20:00 — первая четверть Луны — она освещена наполовину. Растущая Луна видна вечером и в первой половине ночи. Восходит Луна 16 февраля в 10:37 на северо-востоке. Заходит 17 февраля в 04:03 на северо-западе.
17-23 февраля Луна (растущая) видна вечером и ночью.
В полнолуние, 24 февраля в 17:30, Луна видна вечером и всю ночь. 24 февраля она восходит вечером на востоке в 18:23, в полночь видна высоко над южным горизонтом. Заходит утром 25 февраля на западе в 08:53.
25-29 февраля Луна (убывающая) восходит до полуночи, видна ночью и утром.