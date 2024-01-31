Жителей Башкирии ждут интересные астрономические явления с Луной

3 февраля в 04.18 по уфимскому времени — последняя четверть Луны — она освещена наполовину. Убывающая Луна видна во второй половине ночи и утром. Восходит Луна 3 февраля в 02:53 на юго-востоке. После восхода Солнца видна на дневном небе над юго-западным горизонтом и заходит на юго-западе в 11:21.