На выставке «Россия» в Москве проходит День башкирского телевидения

С уважением к традициям, с уверенностью в будущем. Сегодня в Москве на международном форуме-выставке «Россия» – День башкирского телевидения. Гости смогут познакомиться с многообразием программ.

На экранах стенда республики – кадры популярных передач: «Новости», «Салям», программы дневного вещания, детского телеканала «Тамыр», «Вечерний Телецентр». На выставке работает корреспондент телеканала БСТ Лилия Курбанова. Подробности – в нашем видео.

Проголосовать за стенд Башкортостана можно на сайте форума-выставки «Россия».

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