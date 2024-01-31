На выставке «Россия» в Москве проходит День башкирского телевидения

С уважением к традициям, с уверенностью в будущем. Сегодня в Москве на международном форуме-выставке «Россия» – День башкирского телевидения. Гости смогут познакомиться с многообразием программ.
На экранах стенда республики – кадры популярных передач: «Новости», «Салям», программы дневного вещания, детского телеканала «Тамыр», «Вечерний Телецентр». На выставке работает корреспондент телеканала БСТ Лилия Курбанова. Подробности – в нашем видео.
Проголосовать за стенд Башкортостана можно на сайте форума-выставки «Россия».