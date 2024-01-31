Из Уфы на СВО после отпуска отправилась очередная группа бойцов

Сегодня в зону специальной военной операции после отпуска отправилась очередная группа солдат. Это бойцы, призванные на службу в рамках частичной мобилизации. Дома они пробыли две недели.

Для кого-то отдых был связан с радостными и важными событиями на родине. Например, боец с позывным «Малой» во время отпуска впервые стал папой. Провожать на передовую его пришли и супруга и новорожденный.