Из Уфы на СВО после отпуска отправилась очередная группа бойцов

Сегодня в зону специальной военной операции после отпуска отправилась очередная группа солдат. Это бойцы, призванные на службу в рамках частичной мобилизации. Дома они пробыли две недели.
Для кого-то отдых был связан с радостными и важными событиями на родине. Например, боец с позывным «Малой» во время отпуска впервые стал папой. Провожать на передовую его пришли и супруга и новорожденный.
С боевым настроем они вновь возвращаются на СВО на специально выделенных руководством республики автобусах. Власти и жители Башкортостана на постоянной основе помогают землякам, защищающим страну. Совсем недавно в зону СВО был отправлен 110-й по счету гумконвой. Каждый раз на проводы приходят родственники бойцов, оставшихся на передовой. Через отпускников они передают посылки с необходимым.