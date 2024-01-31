В Уфе стартовали всероссийские соревнования по пожарно-спасательному спорту

В Уфе стартовали зимние всероссийские соревнования «Кубок Салавата Юлаева» по пожарно-спасательному спорту. 153 спортсмена в течение трех дней на манеже испытательного учебно-тренировочного полигона Главного управления МЧС России по республике покажут всё, что они умеют. Кто станет чемпионом на таких соревнованиях, решают доли секунды.

Счёт идёт на секунды. Штурмовая лестница – символ пожарно-спасательного спорта и основная дисциплина в соревнованиях мужчин. Спортсменам необходимо как можно быстрее преодолеть больше 30 метров с восьмикилограммовой штурмовкой в руках, а затем забраться на четырехэтажную учебную башню. При этом, конечно, нужно соблюдать правила безопасности и не мешать партнёрам. Финиш фиксируется, когда спортсмен встал двумя ногами на пол последнего этажа.

В состязаниях приняли участие порядка 153 спортсменов, которые представляли 14 команд из Башкортостана, Татарстана, Чечни и других регионов. Кто-то впервые приехал в Уфу на соревнования, а кому-то не привыкать.

Спасательный спорт включает в себя элементы тех трудностей, с которыми сталкиваются в работе огнеборцы. Такие состязания помогают юным спортсменам определиться с будущей профессией.

Александр Морозов, член Оренбургской сборной, с 11 лет занимается пожарно-спасательным спортом и уже в 18 стал сотрудником МЧС. Ежегодно он со своей командой готовится и принимает участие в различных соревнованиях.

В дисциплине «штурмовая лестница» по результатам забега в первую тройку вошли спортсмены из республики Коми, Татарстана и Санкт-Петербурга. Команды, показавшие лучшие достижения, примут участие в чемпионате МЧС России.