Жители Башкирии хотят установить обелиски фронтовикам в рамках ППМИ

В Татышлинском районе сразу в нескольких селах решили установить обелиски памяти односельчанам, участвовавшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Для этого жители деревень 1-Янаул, Таныповка, Гарибашево и Манагазово приняли решение участвовать в программе поддержки местных инициатив.

К примеру, сметная стоимость сквера Славы и Памяти в деревне Гарибашево – 2 млн 200 тысяч рублей. Четверо уроженцев Татышлинского района стали Героями Советского союза. Двое из одной деревни Чургулды. Здесь обелиск фронтовикам уже есть. Сельчане решили заменить окна в здании, где расположена школа, сельский клуб, ФАП и музей, хранящий историю села и память о ее знаменитых уроженцах. Нужно собрать 1 млн 800 тыс. рублей.