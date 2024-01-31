В рамках Дня башкирского телевидения в Москве можно совершить VR-экскурсию по республике

Сегодня, 31 января, в рамках Дня башкирского телевидения в Москве на форуме-выставке «Россия» проходит много занимательных мероприятий для гостей.
Так, стенд республики окрасился в фирменные цвета главного телеканала Башкирии – БСТ. Гости выставки могут погрузиться в атмосферу региона, пообщаться со звёздными ведущими и даже передать привет на всю страну.
Любой желающий может совершить VR-экскурсию по Башкирии. Для гостей подготовили 6-минутную виртуальную презентацию о республике, легендарных башкирских шиханах. Также гостям расскажут о добыче и производстве соды.