В рамках Дня башкирского телевидения в Москве можно совершить VR-экскурсию по республике

Сегодня, 31 января, в рамках Дня башкирского телевидения в Москве на форуме-выставке «Россия» проходит много занимательных мероприятий для гостей.

Фото №1 - В рамках Дня башкирского телевидения в Москве можно совершить VR-экскурсию по республике

Так, стенд республики окрасился в фирменные цвета главного телеканала Башкирии – БСТ. Гости выставки могут погрузиться в атмосферу региона, пообщаться со звёздными ведущими и даже передать привет на всю страну.

Любой желающий может совершить VR-экскурсию по Башкирии. Для гостей подготовили 6-минутную виртуальную презентацию о республике, легендарных башкирских шиханах. Также гостям расскажут о добыче и производстве соды.

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