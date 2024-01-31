Гостей выставки-форума «Россия» обучают башкирским танцам

Сегодня в Москве на выставке-форуме «Россия» – День башкирского телевидения, который проводит главный телеканал Башкирии – БСТ.
На стенде республики – фирменные цвета канала, а на их фоне – артисты стерлитамакского государственного театрально-концертного объединения. Сейчас они обучают гостей выставки национальным танцам.
К примеру, артистка балета Чулпан Басырова показала движения башкирского женского танца «Бишбармак».
Кроме того, все желающие получат возможность прямо в кадре передать свои приветы родным и друзьям со всей страны.
Также можно попробовать себя в роли ведущего, как это уже сделали сегодня гости из Твери и Улан-Удэ.
В течение всего дня посетители масштабного проекта смогут прочувствовать атмосферу добра и любви нашей Башкирии.