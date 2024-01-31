Рустам Зарафутдинов рассказал, как проходит День башкирского телевидения в Москве

Радует, что посетители выставки так активно откликаются на все мероприятия, которые организовала наш телерадиокомпания. С самого утра люди принимают участие во всех активностях. И дети, и подростки, и взрослые, и пожилые – все с великим удовольствием посещают нашу студию, пробуют себя в качестве телеведущих на башкирском языке, участвуют в нашей телевизионной викторине. Уверен, что до конца дня мы подарим ещё огромное количество позитивных эмоций всем тем, кто сегодня пришёл на ВДНХ в Москве.

Рустам Зарафутдинов, генеральный директор АО ТРК «Башкортостан»