Рустам Зарафутдинов рассказал, как проходит День башкирского телевидения в Москве

Сегодня, 31 января, в Москве в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ состоялся День башкирского телевидения.
Гости могут узнать больше об истории республики, а также могут попробовать себя в роли ведущих и передать привет всей стране.
Активное участие в мероприятии и организации выставки принял генеральный директор АО ТРК «Башкортостан» Рустам Зарафутдинов.
Радует, что посетители выставки так активно откликаются на все мероприятия, которые организовала наш телерадиокомпания. С самого утра люди принимают участие во всех активностях. И дети, и подростки, и взрослые, и пожилые – все с великим удовольствием посещают нашу студию, пробуют себя в качестве телеведущих на башкирском языке, участвуют в нашей телевизионной викторине. Уверен, что до конца дня мы подарим ещё огромное количество позитивных эмоций всем тем, кто сегодня пришёл на ВДНХ в Москве.Рустам Зарафутдинов, генеральный директор АО ТРК «Башкортостан»