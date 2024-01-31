«Очень колоритно»: гости Дня башкирского телевидения в Москве остались в восторге от выставки

Сегодня в Москве на выставке «Россия», которая проходит на площадке ВДНХ, День башкирского телевидения. Стенд Башкортостана окрашен в цвета телеканала БСТ, на площадке работают известные журналисты и ведущие.

Практически каждый час наши коллеги выходят в прямой эфир с места событий. Посетители выставки с огромным удовольствием участвуют в активностях на площадке, а их сегодня здесь немало. Например, для желающих организована VR-экскурсия по Башкортостану в специальных очках, а для тех, кто мечтал попасть в экран телевизора, есть возможность передать привет и появиться в эфире главного телеканала республики.