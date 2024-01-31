В Башкирии транспортные полицейские помогли потерявшейся ночью женщине

Сообщение о том, что женщине нужна помощь, поступило в дежурную часть транспортной полиции вечером 28 января. С ее слов, она ехала в электричке домой, сошла не на той станции и оказалась на остановочной платформе Максютово в Белебеевском районе рядом с лесом.

Как добраться оттуда до дома, 40-летняя женщина не знала.

Позже выяснилось, что пассажирка в электричке задремала. Когда услышала объявление: «Следующая остановка станция Аксаково», решила, что это ее станция и поспешила к выходу.

Состав отъехал, и она поняла, что вышла не там. Более того, она находилась одна в лесополосе, а ближайший населенный пункт – в трех километрах от этой станции. Ничего не оставалось делать, как обратиться в службу «112».