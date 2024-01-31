Гости стенда Башкирии на выставке «Россия» могут попробовать себя в роли ведущих

Телеканал БСТ вещает из сердца России! Сегодня в Москве на международной выставке у стенда Башкортостана проходит День башкирского телевидения. Любой желающий может попасть в импровизированную студию и прочитать текст с телесуфлера, причем как на русском, так и на башкирском языке.
Праздник сейчас в самом разгаре. Гости познакомились с национальными музыкальными инструментами и танцами, учились двигаться в башкирском колорите. На месте работает корреспондент телеканала БСТ. Подробности – в нашем видео.
Проголосовать за стенд Башкортостана можно, отсканировав QR-код в видео, а также на сайте выставки «Россия».