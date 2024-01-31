Радий Хабиров посетил в Учалинском районе площадки золотодобытчиков

Проблема варварской разработки наших недр перешла все возможные рамки. Жители задают вопрос, когда это безобразие закончится. Кроме того, в республике есть объекты недропользования, по которым уже перешли в плоскость уголовного преследования. В целом за последние пару лет мы провели серьёзную работу. В 2021 году создали межведомственную комиссию, которая контролирует, как осуществляется разработка наших недр. Мы договорились и с Федеральным агентством по недропользованию, что пока не наведём в этой сфере порядок, до 2030 года введём мораторий на выдачу новых лицензий. Главное, мы доказали, что если принимаем решения, то доводим их до конца. И здесь мы тоже наведём порядок.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан