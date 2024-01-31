Радий Хабиров посетил в Учалинском районе площадки золотодобытчиков

Радий Хабиров раскритиковал работу ведомств по наведению порядка в сфере недропользования. Сегодня в ходе рабочей поездки по Учалинскому району Глава Башкортостана провел заседание межведомственной комиссии. По его словам, на сегодня нет ни одного примера рекультивации разработанных участков.
Кроме того, в прошлом году за различные административные правонарушения была собрана сумма штрафов на сумму 226 тысяч рублей, что несоизмеримо с доходами, которые получают те же золотодобывающие компании. Основная загвоздка в том, что зачастую у местных властей нет полномочий, поскольку предприятия получают разрешения непосредственно от федеральных органов. Радий Хабиров поручил внести предложения по разработке закона, который регламентирует эту деятельность с учётом интересов людей на местах. Кроме того, заседания межведомственной комиссии отныне будут проводить не реже одного раза в месяц. Глава республики заявил, что будет лично контролировать ситуацию с наведением порядка в сфере недропользования.
Почти половина всех выданных лицензий на добычу золота в республике относится к Учалинскому району. Глава Башкортостана осмотрел Карано-Александровский участок по золотодобыче, разработку которого начали в прошлом году. Это положительный пример добросовестного отношения предприятия, которое за полгода работы построило детскую площадку для местного населения, облагородило местный мемориал и готовится к реализации сельхозпроектов. Все сотрудники компании-золотодобытчика официально трудоустроены, причем 90% персонала – жители республики.