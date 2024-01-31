В Нацмузее Башкирии начала работу выставка деревянных скульптур

В Национальном музее республики начала работу выставка деревянных скульптур. Их автор – художник из Бирска Сергей Павлов. Фигурки коня, медведя и других животных, оригинальные часы и персонажи сказочных героев вырезаны из липы, вяза, красного дерева. Там выставлены и инструменты, которыми работает мастер. Всего в экспозиции 80 деревянных скульптур.

Также в музее открылась фотовыставка «Уфа и жители Уфы». На снимках, сделанных в начале прошлого века, запечатлены новостройки, известные горожане и просто жители столицы. Так, можно увидеть Янтуриных, которые были хозяевами той земли, на которой сейчас находится здание Национального музея. Кроме того, на выставке можно ознакомиться с открытками, выпущенными в годы Первой мировой войны. Архивный материал в Башкортостан прислал житель Санкт-Петербурга. Предварительно специалисты изучили его заявку.