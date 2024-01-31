ФК «Уфа» начал учебно-тренировочные сборы в Турции

Они пройдут на протяжении трёх недель и завершатся 19 февраля. Вместе с командой на сбор полетел и вновь арендованный у ЦСКА защитник Вадим Карпов. Вместе с «Уфой» в Турцию отправились и игроки молодёжного и юниорского состава – Артём Хакимов и Амир Ахмеджанов. На просмотре находится полузащитник «Енисея» Расул Гыстаров. На сборах у команды запланировано несколько контрольных матчей. Первый состоится уже 2 февраля с омским «Иртышом».