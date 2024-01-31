В Уфе прошла традиционная зарядка со звездой

Сегодня в Уфе прошла традиционная зарядка со звездой. На этот раз своими навыками и умениями поделился многократный обладатель титула «самый сильный человек России» Эльбрус Нигматуллин.

После утренней зарядки все желающие смогли задать именитому спортсмену интересующие вопросы. И, конечно, сделать памятное фото. На зарядке со звездой участвуют любители спорта разных возрастов. К примеру, одному из участников 90 лет.