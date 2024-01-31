В Уфе прошёл кубок республики по каратэ, посвящённый 450-летию столицы

В Уфе состоялся кубок Республики Башкортостан по каратэ, посвященный 450-летию Уфы. В нём приняли участие около 500 спортсменов разных возрастов. Соревнования являлись отборочными на всероссийский турнир, который пройдёт уже в феврале в столице Башкортостана.

Ката в каратэ – это не имитация поединка в формате боксерского «боя с тенью», а именно четко зафиксированная последовательность движений. Хотя по содержанию – это именно бой. Поэтому ката нужно не просто «зубрить» и бездумно повторять, но понимать, что стоит за каждым из этих движений.

Мы готовились с моим тренером, мне очень тяжело даются элементы, где медленные движения, их тяжело отрабатывать. А легче – которые резкие. Дана Султангалеева, участница соревнований

А вот Кира Бочкарёва занимается каратэ уже шесть лет. На соревнованиях в Уфе она заняла второе место, хотя была близка к победе. В финале Кира уступила сопернице лишь один балл.

Сложно идёт, вот один элемент отрабатывала целый месяц, это прыжок очень трудный. За счёт труда и четкости. Кира Бочкарёва, серебряный призёр кубка Республики Башкортостан по каратэ

На соревнованиях выступали и начинающие спортсмены, и те, кто совсем недавно был в числе лучших на всероссийских турнирах. Так Радмир Байматов завоевал серебряную медаль первенства России в Нальчике. На соревнованиях в Уфе Байматову уже не было равных.

Пробился пять боев там, четыре выиграл, но в финале уступил сопернику из Крыма. Первенство России было. В четвертьфинале проигрывал 2:1 и за 15 секунд заработал иппон и выиграл бой. Радмир Байматов, серебряный призёр первенства России по каратэ

В целом прошлый год для каратистов из Башкортостана получился успешным. На первенстве России было завоевано около 15 медалей, на чемпионате страны – 3. А Эрнест Шарафутдинов на чемпионате мира завоевал единственную медаль для сборной России, в Уфу каратист вернулся с бронзой.

На 2024 год сборная уже сформирована, сейчас по данным соревнованиями будут корректировки, ребята, которые заняли первые места, будут добраны в сборную. Евгений Мещеряков, президент спортивной федерации каратэ Республики Башкортостан