В Уфе прошёл кубок республики по каратэ, посвящённый 450-летию столицы

В Уфе состоялся кубок Республики Башкортостан по каратэ, посвященный 450-летию Уфы. В нём приняли участие около 500 спортсменов разных возрастов. Соревнования являлись отборочными на всероссийский турнир, который пройдёт уже в феврале в столице Башкортостана.
Ката в каратэ – это не имитация поединка в формате боксерского «боя с тенью», а именно четко зафиксированная последовательность движений. Хотя по содержанию – это именно бой. Поэтому ката нужно не просто «зубрить» и бездумно повторять, но понимать, что стоит за каждым из этих движений.
А вот Кира Бочкарёва занимается каратэ уже шесть лет. На соревнованиях в Уфе она заняла второе место, хотя была близка к победе. В финале Кира уступила сопернице лишь один балл.
На соревнованиях выступали и начинающие спортсмены, и те, кто совсем недавно был в числе лучших на всероссийских турнирах. Так Радмир Байматов завоевал серебряную медаль первенства России в Нальчике. На соревнованиях в Уфе Байматову уже не было равных.
В целом прошлый год для каратистов из Башкортостана получился успешным. На первенстве России было завоевано около 15 медалей, на чемпионате страны – 3. А Эрнест Шарафутдинов на чемпионате мира завоевал единственную медаль для сборной России, в Уфу каратист вернулся с бронзой.
Кубок республики Башкортостан был отборочным турниром к всероссийским соревнованиям «Олимпийские надежды». По традиции, они пройдут в Уфе уже в феврале.