В Уфе проходит фестиваль «Здоровье - 2024» среди работников вузов

В Уфе проходит фестиваль «Здоровье - 2024» среди работников учреждений высшего образования. В течение двух недель ежедневно проводятся соревнования по 9 видам спорта. Это лыжные гонки, волейбол, дартс, баскетбол 5 на 5, плавание, мини-футбол и многие другие. Участие принимают преподаватели 6 уфимских вузов. Фестиваль такого формата проводится уже более 15 лет.

Учитывая, что прошлогодние соревнования были очень, так скажем, веселыми, во всех смыслах этого слова. Борьба была нешуточная. Ну и сегодня мы тоже ожидаем увидеть компромиссный футбол.

Максим Степанов, главный судья соревнований по мини-футболу

Несколько лет подряд первое общекомандное место занимал Башкирский аграрный университет. Сейчас представители вуза смогли отличиться в лыжных гонках, одержав победу. Площадкой для проведения соревнований по мини футболу стал Аграрный университет. В первый день турнира успех в этом виде состязаний праздновала команда Нефтяного университета.

Это мероприятие непосредственно нужное. Во первых, это сплочение. С коллегами можно с других вузов встретиться. Ну и, конечно, спортивный интерес. Это борьба между преподавателями других вузов.

Раиль Алимгафаров, заведующий кафедрой растениеводства, селекции растений и биотехнологии Башкирского государственного аграрного университета
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