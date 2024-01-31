В Уфе проходит фестиваль «Здоровье - 2024» среди работников вузов

Учитывая, что прошлогодние соревнования были очень, так скажем, веселыми, во всех смыслах этого слова. Борьба была нешуточная. Ну и сегодня мы тоже ожидаем увидеть компромиссный футбол.

Максим Степанов, главный судья соревнований по мини-футболу