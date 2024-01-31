В Уфе проходит фестиваль «Здоровье - 2024» среди работников вузов

В Уфе проходит фестиваль «Здоровье - 2024» среди работников учреждений высшего образования. В течение двух недель ежедневно проводятся соревнования по 9 видам спорта. Это лыжные гонки, волейбол, дартс, баскетбол 5 на 5, плавание, мини-футбол и многие другие. Участие принимают преподаватели 6 уфимских вузов. Фестиваль такого формата проводится уже более 15 лет.
Несколько лет подряд первое общекомандное место занимал Башкирский аграрный университет. Сейчас представители вуза смогли отличиться в лыжных гонках, одержав победу. Площадкой для проведения соревнований по мини футболу стал Аграрный университет. В первый день турнира успех в этом виде состязаний праздновала команда Нефтяного университета.