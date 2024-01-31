В Уфе прошло первенство республики по бадминтону среди ребят до 17 лет

В Уфе прошло первенство республики по бадминтону среди юношей и девушек до 17 лет. В турнире приняли участие воспитанники уфимских спортшкол, а также гости из Межгорья и Октябрьского. Для ребят подобные состязания – возможность проверить силы перед тремя предстоящими всероссийскими соревнованиями, а также Спартакиадой учащихся России.

Очередное набранное очко только приблизило Данила Неганова и Киру Кузнецову к победе в гейме и выходу в финал соревнований в парном смешанном разряде. Противостояли им в этом матче – Тимофей Гришин и Альмира Зайнуллина. В этот день Гришин выступал не только в миксте, также он боролся за первое место в мужском одиночном разряде в своей возрастной группе. Неганов – с прошлого года член юношеской сборной России среди спортсменов до 15 лет.

Второй парой финалистов стали Юлия Баландина и Фархат Шарипов. Вообще соревнования смешанных пар вызывают особый интерес у зрителей, непредсказуемостью результатов. Важно здесь и взаимопонимание и слаженная работа, без которой на корте не обойтись.

Республиканские состязания по бадминтону прошли за два дня. За это время лучших выявляли в одиночном, парном и смешанном разрядах. Уверенно на турнире выступили воспитанники уфимской спортшколы №7. Всего в первенстве Башкортостана за медали боролись около ста участников. Конкуренцию уфимцам составили бадминтонисты из Межгорья и Октябрьского.