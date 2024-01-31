В Башкирии разработают новый механизм контроля за деятельностью недропользователей

Радий Хабиров поручил разработать новый механизм контроля за деятельностью недропользователей. Об этом речь зашла на заседании межведомственной комиссии в Учалинском районе, который считается сердцем золотодобычи республики. Ситуация с нарушителями меняется. За последние несколько лет, как глава региона начал борьбу с недобросовестными копателями, с десяток компаний лишились лицензий. Возбуждено несколько уголовных дел, но это только начало.
Вот наглядный пример того, как должна проводиться работа по недропользованию. Компания «Карано-Александровское» начала добычу золота на этих землях полгода назад. Все это время предприниматели находятся в постоянном диалоге с местными жителями.
Средняя зарплата на золотодобывающем предприятии – 80 тысяч рублей. Поэтому с кадрами проблем нет. Создано две сотни рабочих мест. Причем 90% персонала – местное население. Все трудоустроены официально.
А вот это уже другая компания, работающая по соседству. У недропользователя выявили ряд нарушений. Руководитель региона в общении с представителями предприятия «Седьмой цех» подчеркнул, что республика готова конструктивно взаимодействовать и оказывать поддержку только добросовестным недропользователям.
На встрече с Главой Башкортостана сельчане подняли тему ремонта 12-километровой дороги до деревни Мансурово, а также рассказали о нехватке фельдшеров и необходимости ремонта старого здания почты. Радий Хабиров поручил местным властям решить вопросы.
В настоящий момент на территории республики насчитывается 150 участков недр федерального значения, содержащих твердые полезные ископаемые. 72 лицензии предоставлены на золотосодержащих участках. Больше половины от этого числа как раз приходится на Учалинский район, который местные жители называют не иначе, как башкирским Клондайком.
Борьба с недобросовестными предприятиями идёт. Но, увы, не так активно, как хотелось бы, констатировал глава республики на заседании межведомственной комиссии. За прошлый год сумму штрафов для нарушителей составила 226 тыс. рублей, что несоизмеримо с доходами золотодобытчиков. Остро стоит вопрос и с рекультивацией перекопанных земель.
Основная загвоздка в том, что зачастую у местных властей нет полномочий решать многие вопросы, поскольку разрешение предприятия получают непосредственно от федеральных органов. Радий Хабиров поручил внести предложения по разработке закона, который регламентирует эту деятельность с учётом интересов людей на местах.
Наведением порядка в сфере недропользования Глава Башкортостана начал, как только возглавил республику. Несмотря на существующие нарушения, результаты работы большие. С десяток компаний лишились лицензий. Возбуждено несколько уголовных дел. Налоговые поступления в бюджет республики увеличились.
Руководителям министерств и ведомств Глава Башкортостана поручил усилить работу по наведению порядка в сфере недропользования, отныне заседания межведомственной комиссии будут проводить не реже одного раза в месяц. Под личный контроль ситуацию взял и сам Радий Хабиров.