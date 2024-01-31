В Башкирии разработают новый механизм контроля за деятельностью недропользователей

Радий Хабиров поручил разработать новый механизм контроля за деятельностью недропользователей. Об этом речь зашла на заседании межведомственной комиссии в Учалинском районе, который считается сердцем золотодобычи республики. Ситуация с нарушителями меняется. За последние несколько лет, как глава региона начал борьбу с недобросовестными копателями, с десяток компаний лишились лицензий. Возбуждено несколько уголовных дел, но это только начало.

Вот наглядный пример того, как должна проводиться работа по недропользованию. Компания «Карано-Александровское» начала добычу золота на этих землях полгода назад. Все это время предприниматели находятся в постоянном диалоге с местными жителями.

Средняя зарплата на золотодобывающем предприятии – 80 тысяч рублей. Поэтому с кадрами проблем нет. Создано две сотни рабочих мест. Причем 90% персонала – местное население. Все трудоустроены официально.

А вот это уже другая компания, работающая по соседству. У недропользователя выявили ряд нарушений. Руководитель региона в общении с представителями предприятия «Седьмой цех» подчеркнул, что республика готова конструктивно взаимодействовать и оказывать поддержку только добросовестным недропользователям.

Мы до этого были в Каране – там неплохо работают, люди вышли, говорят: помогите им, наоборот, не трогайте, он хороший. Сюда – люди напряжены. А есть объекты в Баймакском районе – «Графское», например, мы уже перешли в плоскость уголовного преследования. Мы уже доказали, что если свои решения принимаем, то доводим до конца. Здесь тоже – порядок наводим и до конца его наведём. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На встрече с Главой Башкортостана сельчане подняли тему ремонта 12-километровой дороги до деревни Мансурово, а также рассказали о нехватке фельдшеров и необходимости ремонта старого здания почты. Радий Хабиров поручил местным властям решить вопросы.

В настоящий момент на территории республики насчитывается 150 участков недр федерального значения, содержащих твердые полезные ископаемые. 72 лицензии предоставлены на золотосодержащих участках. Больше половины от этого числа как раз приходится на Учалинский район, который местные жители называют не иначе, как башкирским Клондайком.

Борьба с недобросовестными предприятиями идёт. Но, увы, не так активно, как хотелось бы, констатировал глава республики на заседании межведомственной комиссии. За прошлый год сумму штрафов для нарушителей составила 226 тыс. рублей, что несоизмеримо с доходами золотодобытчиков. Остро стоит вопрос и с рекультивацией перекопанных земель.

Основная загвоздка в том, что зачастую у местных властей нет полномочий решать многие вопросы, поскольку разрешение предприятия получают непосредственно от федеральных органов. Радий Хабиров поручил внести предложения по разработке закона, который регламентирует эту деятельность с учётом интересов людей на местах.

Это полномочия федеральных органов. Существует определённый сбой, муниципалитеты знают о том, что введена лицензия, уже только тогда, когда приходит человек и говорит, что у него есть лицензия. А там ведь много нюансов, которые необходимо всё-таки делать с учётом позиции муниципалитетов. Мы уже составили и организовали очень слаженную работу всех надзирающих и правоохранительных органов. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Наведением порядка в сфере недропользования Глава Башкортостана начал, как только возглавил республику. Несмотря на существующие нарушения, результаты работы большие. С десяток компаний лишились лицензий. Возбуждено несколько уголовных дел. Налоговые поступления в бюджет республики увеличились.

За прошлый год от недропользователей в виде налога на добычу полезных ископаемых поступил консолидированный бюджет – 1,3 млрд рублей с ростом почти на 25% к уровню 2022 года. Лира Игтисамова, заместитель премьер-министра Правительства, министр финансов Республики Башкортостан