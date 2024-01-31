На выставке «Россия» у стенда Башкирии прошёл День башкирского ТВ

Телеканал БСТ вещает из сердца России! Сегодня в Москве, на международной выставке, у стенда Башкортостана проходит День башкирского телевидения. Любой желающий может попасть в импровизированную студию и прочитать текст с телесуфлёра, причём как на русском, так и на башкирском языке.

Подходит к концу работа мини-филиала БСТ в Москве. На выставке в ВДНХ на стенде нашей республики проходил День башкирского ТВ. Все желающие пробовали себя в роли ведущего, работали с телесуфлёром. Причём задача усложнялась тем, что фразы были не только на русском языке, но и на башкирском.

Готовые записи можно увидеть в соцсетях БСТ. Также в официальных группах телеканала разместят вирусный ролик о том, что знают жители страны про Башкортостан. Большинство ассоциаций, конечно, сладкие, а именно медовые. Такие же и подарки за ответы на вопросы викторины. Обо всём этом мы рассказывали в течение дня в прямых эфирах. Связь обеспечила техническая команда БСТ.

И напоминаем: голосуйте за родную республику! Для этого на экране находится QR-код. Наведите на него камеру телефона, чтобы отсканировать. Голосование проходит на сайте выставки.