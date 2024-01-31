Радий Хабиров посетил Учалинский район с рабочей поездкой

Хирургический корпус Учалинской центральной больницы сдадут в 2025 году. Такую задачу Радий Хабиров поставил строителям в ходе осмотра объекта. Медицинский блок начали проектировать ещё в 2010 году, а в 2019-м получили финансирование.

Изначально сдать объект должны были в 2023 году, но в ходе строительства были выявлены недочеты в проекте, требовалось техническое решение по укреплению фундаментов. В ходе общения с руководителем региона подрядчики заявили, что непосредственно здание будет готово уже в этом году. После начнётся закупка оборудования и оснащение.

Радий Хабиров также ознакомился с учебной базой Учалинского колледжа горной промышленности. Одна из ключевых кузниц кадров выпускает около 250 специалистов для горнодобывающих предприятий. Кабинеты обустроены по последнему слову техники, в том числе с применением технологии дополненной реальности.

Востребованность специалистов высокая. Как показывает практика, в процессе обучения молодые люди уже закрепляются за предприятием, потом уходят в армию и в большинстве случаев, возвращаясь, продолжают работать именно на данном предприятии. Ну а чтобы молодежи было чем заняться, год назад для них здесь открыли специальное пространство. Здесь есть площадка для креатива, дискуссий, просвещения.