В Башкирии в селе Охлебинино открыли врачебную амбулаторию

В селе Охлебинино открыли врачебную амбулаторию в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Новый объект полностью соответствует всем стандартам и санитарным нормам, есть отопление, горячая и холодная вода. Медицинскую помощь здесь будут получать жители 14 населённых пунктов.

Врачебная амбулатория готова принимать пациентов. Медпомощь в селе Охлебинино смогут получать жители нескольких сел. Более 2000 человек, в том числе 330 детей. В амбулатории будут вести приём терапевт и педиатр. На торжественное открытие приехал и министр здравоохранения Айрат Рахматуллин.

Открытию радуются не только взрослые, но и малыши. И это первый маленький пациент. Марсель с родителями пришёл на приём к детскому педиатру. Мальчика осмотрели и послушали сердце.

Одноэтажное здание модульного типа. Есть кабинеты педиатра, терапевта, процедурный, прививочный, смотровой и дневной стационар на три койки. Новое оборудование и мебель – всё необходимое для комфортной работы специалистов.

Кроме того, жители Иглинского района в этом году получат новую подстанцию скорой медицинской помощи. Её строительство начато по поручению главы республики Радия Хабирова. В селе Иглино уже возвели каркас основного здания и построили гараж для автомобилей.