В Уфу приехал сотрудник агентства «Франс Пресс» Ромэн Колас

В Башкирии впервые, хотя много наслышан о нашей республике и её достопримечательностях. Но цель визита – далеко не рассказ о красотах и исторических ценностях региона. В Уфу приехал сотрудник агентства «Франс Пресс» Ромэн Колас. Республика встретила французского журналиста с чак-чаком и гостеприимным – «Добро пожаловать!».

Ромэн Колас о Башкортостане наслышан не только от друзей. Журналист неплохо разбирается в истории и знает, что в победу над Наполеоном в Отечественной войне весомый вклад внесли бесстрашные башкирские воины – «северные амуры».

По нашим данным, иностранный журналист прибыл в Россию осветить события в Баймаке. Напомним, 17 января там прошли несанкционированные акции. Позже было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. Всё уже, казалось, позади, но кто-то, видимо, не оставляет попыток расшатать ситуацию в республике.