В Уфе состоится форум проекта «Zа самбо»

В стране реализуется федеральный проект «Zа самбо». Республика также активно включилась в работу по развитию этого вида спорта. В Башкортостане проводятся соревнования, появляются новые чемпионы. В этом году в регионе пройдут крупные турниры, а также в Уфе состоится форум проекта «Zа самбо».

Подготовка к первенству страны в самом разгаре. Уфимцы Даниил Егоров и Михаил Здоровец только вернулись с межрегиональных соревнований. На первенстве Приволжского федерального округа в Кстово они завоевали серебряную и бронзовую медали. А тренирует спортсменов Ильнур Ахметвалеев – мастер спорта России по самбо, чемпион кубка России и призёр Кубка мира.

В стране развивается федеральный проект «Zа самбо». Он реализуется и в Башкортостане. В 2023 году в республике прошли соревнования разного уровня, среди которых и всероссийский турнир «Звезда». В нём приняли участие полторы тысячи атлетов.

А это та самая звездочка – победительница первенства мира. В прошлом году в Бишкеке в финале Алия Мухаметьянова была сильнее соперницы из Казахстана . В этот спорт она пришла в 10 лет после того, как попробовала себя в танцах и в гимнастике. Сейчас Алия готовится к первенству страны среди юниоров и юниорок.