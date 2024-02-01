В Башкирии во время пожара в гараже сгорел молодой мужчина

По данным пресс-службы МЧС по Башкирии, минувшей ночью в Благовещенске загорелся металлический гараж, который был пристроен к частному жилому дому. В гараже пламя охватило автомобиль «Лада Приора».

Во время тушения пожара в сгоревшей машине обнаружен труп мужчины, предположительно 1997 года рождения.

В течение 23 минут огнеборцы ликвидировали открытое горение, огонь удалось сдержать от распространения на жилой дом, отметили в ведомстве.

В настоящее время на месте происшествия работает дознаватель МЧС России, а также оперативники. Причина и обстоятельства пожара устанавливаются.