Глава Башкирии в Учалах провел заседание МВК по недропользованию
Разрабатывать недра варварскими
способами на территории республики не позволят. Об этом Радий Хабиров заявил в Учалах,
где накануне состоялось выездное заседание межведомственной комиссии по
недропользованию с участием представителей Федерального агентства по
недропользованию, территориальных органов федеральных структур,
правоохранителей и руководителей предприятий, занимающихся разработкой недр в
регионе.
Напомним,
межведомственная комиссия по недропользованию создана в 2021 году по инициативе
Главы Башкирии Радия Хабирова. Руководитель региона перед заседанием встречался
с местными жителями, которые очень надеются на то, что власти наконец наведут
порядок в данном вопросе.
В то же время они высказывают свои прямые претензии к тому, что ряд недропользователей нарушают законодательство. По сути, ведут варварскую разработку наших недр. С этим жители категорически не согласны. С этим не согласны, конечно же, и мы. Межведомственная комиссия даёт нам возможность вместе, сообща принять решение и не допускать более варварской разработки недр.
Радий Хабиров, Глава Башкирии
Радий Хабиров также
отметил, что с начала работы МВК уже есть положительные примеры того, когда
лицензиаты подходят к разработке недр с полной ответственностью. Одновременно есть
и те, кто сопротивляется.
В то же время мы столкнулись с чрезвычайно жёстким сопротивлением, я бы сказал, с хамским поведением и попыткой варварски продолжать разрабатывать наши недра.
Радий Хабиров, Глава Башкирии
Работа межведомственной
комиссии будет продолжена. Особый акцент – на усиление межведомственного
взаимодействия.
Обращаюсь к лицензиатам. Поверьте, делом уже доказали – мы умеем добиваться своих решений последовательно и упорно. Это, собственно, и будет сделано. Главы сельских поселений, передайте, пожалуйста, местным жителям: практики, когда жители наших районов будут оставаться один на один с коммерческими структурами, больше не будет. Будем спокойно и уверенно защищать интересы жителей.
Радий Хабиров, Глава Башкирии
По словам вице-премьера
правительства – руководителя аппарата правительства Башкирии, зампредседателя
МВК по недропользованию Азамата Абдрахманова, по поручению Радия Хабирова был проведен
комплексный мониторинг деятельности недропользователей Учалинского района. Кроме
того, рабочая группа, созданная под эгидой комиссии, дополнительно обследовала
все лицензионные золотосодержащие участки.
По результатам обследования были разработаны соответствующие «чек-листы». Они содержат полную информацию о деятельности лицензиатов. На их основе сформирован так называемый «светофор». В его рамках лицензионные участки всех 47 учалинских недропользователей объединены по группам риска.
Азамат Абдрахманов, вице-премьер правительства – руководитель аппарата правительства РБ, зампредседателя МВК по недропользованию
По результатам обследования
в «красную зону» попали пять участков компаний «Ак булат», «Ураллит», «Седьмой
цех», «Утлык-таш» и «Алтын яр», где были зафиксированы признаки незаконной
добычи золота. В «желтой зоне» – 38
лицензионных участков, где фиксируются типовые, но устранимые нарушения. В «зеленой зоне» – два
лицензионных участка, находящиеся в аренде у Башкирской золотодобывающей
компании и ООО «Карано-Александровское».
Они являются примером добросовестного недропользования. При этом одна из этих компаний добровольно заключила с администрацией Учалинского района соглашение о социально-экономическом партнёрстве, что позволяет оптимально балансировать производственные и общественные интересы. В целом, в практику составления «светофоров» нужно вовлекать Абзелиловский, Баймакский, Белорецкий, Бурзянский, Хайбуллинский районы. В них также фиксируются случаи нарушения лицензионных условий.
Азамат Абдрахманов, вице-премьер правительства – руководитель аппарата правительства РБ, зампредседателя МВК по недропользованию
Советник руководителя
Роснедр Дмитрий Олейник обратился к лицензиатам с призывом о соблюдении
экологических норм. По поводу рекультивации земель он предложил не дожидаться завершения
разработки недр, а уже начать проводить ее хотя бы частично.
Исполняющий обязанности
начальника департамента по недропользованию по ПФО Роснедр Александр Смирнов
отметил, что к Башкирии – особое внимание, так как добыча природных ресурсов на
территории региона нередко осуществляется за счет средств из федерального
бюджета.
У нас есть список лицензий, срок действия которых истекает в 2024-2028 годах. Давайте решать, продлевать их или нет. Это повысило бы уровень дисциплины у недропользователей. Вновь обращаюсь к недропользователям. Мы не хотим отнимать у вас лицензии. Мы не против, чтобы вы зарабатывали. Мы – за соблюдение закона. Услышьте нас, пожалуйста!
Радий Хабиров, Глава Башкирии
Депутат совета сельского
поселения Темясовский сельсовет Баймакского района Фануза Юсупова выступила с
предложением уделить особое внимание работе с населением.
В последнее годы появились так называемые экоактивисты, которым, на самом деле, нет никакого дела до нужд народа. Они просто хотят внести смуту. Росприроднадзор и Россельхознадзор мало уделяют внимания работе с населением. Провокаторы пользуются этим и нагоняют смуту.
Она уверена, что в
настоящее время важно усилить контроль со стороны правоохранительных органов и
других надзорных ведомств, так как именно они недостаточно оперативно реагируют
на обращения жителей. Результат – появление черных копателей.
По итогам заседания МВК
по недропользованию Глава Башкирии рассказал об итогах работы и принятых
решениях.
Мы эту комиссию создали в 2021 году. Она выработала регламент взаимодействия, потому что вопрос недропользования – это вопрос полномочий местных органов, федеральных и республиканских. Поэтому здесь – только единая координация действий. Результаты у нас есть, мы о них уже говорили – мы прекратили действие лицензий 13 компаниям, которые недобросовестно, варварски занимаются добычей золота. Одним из важных достижений является общее решение с Федеральным агентством по недропользованию – мы объявили мораторий на добычу золота рассыпным путём до 2030 года. Почему мы это сделали? Моё предложение было таким – давайте сначала наведём порядок в том, что уже выдано, а у нас сейчас действует более 60 лицензий, но 13 из них мы уже аннулировали, возбуждено несколько уголовных дел. Самая большая проблема на сегодня заключается в том, что за многолетнюю историю добычи золота у нас в республике практически нет ни одного примера, когда это завершалось правильной рекультивацией. Представляете, десятки лет, 50, 40, 20 лет назад – всегда нужно было рекультивировать, но мы не имеем ни одного примера, где этот процесс был реализован. Поэтому сейчас нужны и уголовное, и судебное преследование. Этот вопрос был одним из важных. Нам хочется, чтобы вопросы выделения лицензий решали с учетом интересов жителей. Это полномочия федеральных органов. Видимо, существует определённый сбой, потому что муниципалитеты узнают о выдаче лицензии только тогда, когда приходит человек и говорит, что у него эта лицензия есть. Есть очень много нюансов, которые необходимо делать с учетом позиции муниципалитета. Сегодня мы уже организовали очень слаженную работу всех надзирающих и правоохранительных органов. Было же, на самом деле, безобразие. Приведу пример компании «Альт-инвест», где учредители - в оффшорной зоне, один из них – бывший руководитель Верховной Рады Украины, который обогащался на добыче золота в Башкортостане. Таких фактов сейчас нет, и впредь мы этого не допустим.
Радий Хабиров, Глава Башкирии
Добавим, в Башкирии работа
по противодействию недобросовестной разработке недр ведется с 2018 года.