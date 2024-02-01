Глава Башкирии в Учалах провел заседание МВК по недропользованию

Мы эту комиссию создали в 2021 году. Она выработала регламент взаимодействия, потому что вопрос недропользования – это вопрос полномочий местных органов, федеральных и республиканских. Поэтому здесь – только единая координация действий. Результаты у нас есть, мы о них уже говорили – мы прекратили действие лицензий 13 компаниям, которые недобросовестно, варварски занимаются добычей золота. Одним из важных достижений является общее решение с Федеральным агентством по недропользованию – мы объявили мораторий на добычу золота рассыпным путём до 2030 года. Почему мы это сделали? Моё предложение было таким – давайте сначала наведём порядок в том, что уже выдано, а у нас сейчас действует более 60 лицензий, но 13 из них мы уже аннулировали, возбуждено несколько уголовных дел. Самая большая проблема на сегодня заключается в том, что за многолетнюю историю добычи золота у нас в республике практически нет ни одного примера, когда это завершалось правильной рекультивацией. Представляете, десятки лет, 50, 40, 20 лет назад – всегда нужно было рекультивировать, но мы не имеем ни одного примера, где этот процесс был реализован. Поэтому сейчас нужны и уголовное, и судебное преследование. Этот вопрос был одним из важных. Нам хочется, чтобы вопросы выделения лицензий решали с учетом интересов жителей. Это полномочия федеральных органов. Видимо, существует определённый сбой, потому что муниципалитеты узнают о выдаче лицензии только тогда, когда приходит человек и говорит, что у него эта лицензия есть. Есть очень много нюансов, которые необходимо делать с учетом позиции муниципалитета. Сегодня мы уже организовали очень слаженную работу всех надзирающих и правоохранительных органов. Было же, на самом деле, безобразие. Приведу пример компании «Альт-инвест», где учредители - в оффшорной зоне, один из них – бывший руководитель Верховной Рады Украины, который обогащался на добыче золота в Башкортостане. Таких фактов сейчас нет, и впредь мы этого не допустим.

Радий Хабиров, Глава Башкирии