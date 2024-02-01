Сегодня в Уфе началась масштабная уборка снега из дворов

С 1 февраля коммунальные службы города приступают к очистке дворов от снега: уберут наледь с кровли, самовольно установленных козырьков над балконами, подъездных козырьков, парковочных карманов, проездов и так далее.

Вся информация о предстоящей уборке размещена на сайтах администрации Уфы и управляющих компаний УЖХ районов города, в группах муниципалитета в соцсетях, на информационных стендах МКД и переносных щитах. Кроме того, объявления будут оставлять на лобовых стеклах автомобилей.

Власти Уфы просят горожан отслеживать данную информацию и своевременно убирать свои автомобили из дворов на период очистки территорий от снега.

Кроме того, сегодня, 1 февраля, по инициативе главы администрации Ратмира Мавлиева в Уфе стартовал санитарный день по уборке снега. Накануне было принято решение о проведении в столице Башкирии «чистого четверга», «чистой пятницы» и субботника.