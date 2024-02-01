В Уфе с кровель падают снег и наледь: пострадал прохожий и три автомобиля

Уфимец пострадал от падения снега и наледи, информирует пресс-служба Управления гражданской защиты города.
Сообщается, что случаи были зафиксированы в трех районах города: Советском, Кировском и Орджоникидзевском, где лед обвалился на одного прохожего и три машины.
Специалисты ведомства предостерегают: потепление и выпадение осадков способствуют сходу наледи и снега с крыш. В таких погодных условиях лучше держаться подальше от зданий, не игнорировать сигнальные ленты, парковать автомобили в безопасных местах.