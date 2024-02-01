В Башкирии подростки помогали мошенникам воровать деньги у пенсионеров

В Стерлитамаке в отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратилась местная 84-летняя жительница. Она рассказала, что злоумышленники пытались похитить деньги по схеме «Ваш родственник попал в ДТП».

Предварительно, пенсионерке поступил звонок с неизвестного номера, звонивший представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что ее сноха спровоцировала ДТП. Аферисты потребовали у бабушки 100 тысяч рублей, чтобы помочь ее родственнице избежать уголовной ответственности.

За наличными мошенники отправили к женщине курьеров. Но она решила обратиться в полицию. Когда курьеры пришли за обещанными денежными средствами, в квартире их ждали сотрудники полиции. Подозреваемые – местные 17-летние школьники.

Установлено, что подростки нашли в одном из мессенджеров, необходимо было забирать деньги по тем адресам, которые им скидывал «работодатель». Далее переводить их на указанные счета.

Задержанные дали признательные показания.