В селах Кушнаренковского района обновили уличное освещение

На это ушло чуть больше полутора миллиона рублей. Один из населенных пунктов, который попал под этот республиканский проект, – село Ахметово. Там живут больше 800 человек. На одной территории находятся образовательное учреждение, детсад и ФАП. И в темное время суток на этом участке не хватало фонарей.