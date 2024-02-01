В селах Кушнаренковского района обновили уличное освещение

В Кушнаренковском районе обновили уличное освещение в семи населенных пунктах. Первым делом это коснулось детских садов, школ, больниц, ФАПов. Поменяли 35 опор, установили новые. Поставили светильники и проложили около двух километров кабеля.
На это ушло чуть больше полутора миллиона рублей. Один из населенных пунктов, который попал под этот республиканский проект, – село Ахметово. Там живут больше 800 человек. На одной территории находятся образовательное учреждение, детсад и ФАП. И в темное время суток на этом участке не хватало фонарей.