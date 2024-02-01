В Башкирии задержали нетрезвую 16-летнюю девушку за рулем автомобиля

Инцидент произошел накануне в Абзелиловском районе в селе Гусево. Сотрудники госавтоинспекции остановили автомобиль «Мазда Демио» для проверки документов.

Как рассказал руководитель ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов в своих соцсетях, за рулем машины в состоянии алкогольного опьянения находилась несовершеннолетняя местная жительница,

С помощью алкотестера проведено освидетельствование. Результат: 1,045 мг/л.

В отношении подростка составлен административный протокол. За управление транспортным средством в нетрезвом виде и без прав ей грозит штраф в размере до 30 тысяч рублей. Кроме того, к ответственности привлекут собственника авто, который доверил девушке управление машиной.

Известно, что несовершеннолетнюю воспитывает отец: подготовлены материалы и переданы в комиссию по делам несовершеннолетних за невыполнение обязанностей по воспитанию ребенка.