Жителям Башкирии вернули более 10 млрд рублей налогов

По данным пресс-службы УФНС России по Башкирии, в прошлом году общая сумма налоговых вычетов превысила 10 млрд рублей. Эта сумма была распределена между более чем 400 тысячами жителей республики.

Наибольшее количество заявлений на получение вычетов – по имущественным и социальным льготам.

В ведомстве отметили, что без предоставления декларации и других документов, то есть в упрощенном порядке, инвестиционные и имущественные вычеты получили более 16 тысяч граждан. Общая сумма – свыше 819 млн рублей.