В Башкирии прооперировали женщину с запущенной доброкачественной опухолью

Руководитель минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин в своих социальных сетях рассказал о запущенном случае доброкачественной опухоли.
62-летняя женщина поступила в городскую больницу Кумертау. Она долго занималась самолечением и не обращалась за помощью медиков. Все это время опухоль одного яичника продолжала расти и достигла гигантских размеров.
Онкологи экстренно прооперировали пациентку: удалили матку и придатки. Объем жидкости в опухоли составил 30 литров.
Реабилитационный период после операции прошел успешно, пациентка выписана домой.
Фото: телеграм-канал Айрата Рахматуллина