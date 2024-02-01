В Башкирии прооперировали женщину с запущенной доброкачественной опухолью

Руководитель минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин в своих социальных сетях рассказал о запущенном случае доброкачественной опухоли.

Фото №1 - В Башкирии прооперировали женщину с запущенной доброкачественной опухолью

62-летняя женщина поступила в городскую больницу Кумертау. Она долго занималась самолечением и не обращалась за помощью медиков. Все это время опухоль одного яичника продолжала расти и достигла гигантских размеров.  

Онкологи экстренно прооперировали пациентку: удалили матку и придатки. Объем жидкости в опухоли составил 30 литров.

Реабилитационный период после операции прошел успешно, пациентка выписана домой.

Фото: телеграм-канал Айрата Рахматуллина

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