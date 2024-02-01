В Уфе открылась Урало-Поволжская археологическая конференция

Более 130 начинающих специалистов в области древней и средневековой истории собрались в Конгресс-холле. В Уфе открылась 56-я Урало-Поволжская археологическая конференция студентов и молодых ученых. В столицу республики приехали не только представители российских регионов.
Он хорошо помнит каждую свою археологическую экспедицию. В одних были найдены ценные артефакты, другие позволили ответить на давно волнующие вопросы. Обнаруженные во время раскопок экспонаты, говорит Данир Гайнуллин, позволяют воссоздать историческую действительность.
Башкортостан с точки зрения археологии – богатая земля. Территория нашей республики вызывает большой интерес у специалистов в области древней и средневековой истории. В регионе ежегодно организуются более 50 археологических экспедиций по местам, где жили наши предки.
Урало-Поволжская археологическая конференция в Уфе будет проходить несколько дней. Помимо пленарной части и различных секций, запланированы открытые лекции, мастер-классы и экскурсии в музеи города. На форуме археологи обсудили увеличение количества экспедиций, особенности поиска, изучения и сохранения артефактов.
В Башкортостане уделяется большое внимание сохранению исторического наследия, отметили участники конференции. Яркий тому пример – музейный комплекс «Шульган-Таш», открытый два года назад в Бурзянском районе, а скоро откроется еще Музей кочевых цивилизаций в Чишминском районе.
Урало-Поволжская археологическая конференция уже давно стала всероссийским мероприятием, куда съезжаются учёные и студенты со всей страны и даже ближнего зарубежья. Несмотря на региональный контекст, своё участие в это раз подтвердили делегации нескольких университетов Казахстана.