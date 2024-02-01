В Уфе открылась Урало-Поволжская археологическая конференция

Более 130 начинающих специалистов в области древней и средневековой истории собрались в Конгресс-холле. В Уфе открылась 56-я Урало-Поволжская археологическая конференция студентов и молодых ученых. В столицу республики приехали не только представители российских регионов.

Он хорошо помнит каждую свою археологическую экспедицию. В одних были найдены ценные артефакты, другие позволили ответить на давно волнующие вопросы. Обнаруженные во время раскопок экспонаты, говорит Данир Гайнуллин, позволяют воссоздать историческую действительность.

Башкортостан с точки зрения археологии – богатая земля. Территория нашей республики вызывает большой интерес у специалистов в области древней и средневековой истории. В регионе ежегодно организуются более 50 археологических экспедиций по местам, где жили наши предки.

Урало-Поволжская археологическая конференция в Уфе будет проходить несколько дней. Помимо пленарной части и различных секций, запланированы открытые лекции, мастер-классы и экскурсии в музеи города. На форуме археологи обсудили увеличение количества экспедиций, особенности поиска, изучения и сохранения артефактов.

В Башкортостане уделяется большое внимание сохранению исторического наследия, отметили участники конференции. Яркий тому пример – музейный комплекс «Шульган-Таш», открытый два года назад в Бурзянском районе, а скоро откроется еще Музей кочевых цивилизаций в Чишминском районе.