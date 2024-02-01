В Башкирии прошли командно-штабные учения ветеринаров

В Бураевском районе прошли межрегиональные командно-штабные учения управления ветеринарии. В тренировках приняли участие 23 района республики, а также специалисты из Удмуртской республики и Пермского края.
По легенде, у жителя одной из деревень две завезённые коры заболели ящуром. Это опасный вирус, подхватить который могут, в том числе люди. При подтверждении ящура необходимо ликвидировать поголовье в радиусе трех километров. Прибывшие ветеринары приняли меры согласно инструкции.
Такие учения позволяют специалистам держать руку на пульсе и действовать чётко в случае необходимости. Также в рамках мероприятия прошёл смотр техники сводного противоэпизоотического отряда Госкомитета по ЧС.
Основной причиной заболевания животных является безответственное отношение владельцев к ведению хозяйства – он должен строго выполнять санитарно-ветеринарные правила. В августе прошлого года в одном из помещений птицефабрики «Башкирская» в селе Авдон произошла вспышка птичьего гриппа. Всё больное поголовье пернатых на фабрике тогда пришлось уничтожить.