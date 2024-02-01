В Уфимском районе появился новый глэмпинг

В Уфимском районе появился новый туристический объект. Глэмпинг расположился в живописном уголке в лесу у озера, недалеко от села Ушаково. Проект «Глэмпинг Шелтер» реализовала предприниматель Эмилия Выдрина. В прошлом году она обратилась в администрацию района за помощью. Её поддержали.
Получив информационную и консультационную помощь, бизнесвумен приняла участие в конкурсах, в двух победила. В рамках муниципального конкурса 29-летняя девушка получила субсидию на возмещение части затрат на приобретение оборудования. Далее её ждал федеральный проект «Развитие туристической инфраструктуры» нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». И ей выделили средства на строительство еще нескольких домов.
В доме с комфортом могут отдохнуть шесть человек. За основу взяли скандинавскую архитектуру. Часть второго этажа свисает над первым. Большие панорамные окна можно открыть, сдвинуть. На территории есть чан, терраса с барбекю-зоной. К летнему сезону там подготовят площадку для костра, а к концу года планируют запуск еще пяти домов, банного и спа-комплексов.