В Уфимском районе появился новый глэмпинг

В Уфимском районе появился новый туристический объект. Глэмпинг расположился в живописном уголке в лесу у озера, недалеко от села Ушаково. Проект «Глэмпинг Шелтер» реализовала предприниматель Эмилия Выдрина. В прошлом году она обратилась в администрацию района за помощью. Её поддержали.

Получив информационную и консультационную помощь, бизнесвумен приняла участие в конкурсах, в двух победила. В рамках муниципального конкурса 29-летняя девушка получила субсидию на возмещение части затрат на приобретение оборудования. Далее её ждал федеральный проект «Развитие туристической инфраструктуры» нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». И ей выделили средства на строительство еще нескольких домов.