Ребенка из Башкирии с тяжелыми диагнозами пролечили в Москве

В РДКБ из больницы села Акъяр 5-летний ребенок поступил с жалобами на высокую температуру тела, боли в суставах и кожную сыпь.

Мальчику по итогам обследования медики поставили предварительный диагноз: ювенильный артрит. Помимо этого, была обнаружена доброкачественная опухоль средостения (в центральном отделе грудной полости).

По причине присутствия новообразования лечение артрита было затруднено. Тогда специалисты РДКБ связались с московскими коллегами из НМИЦ здоровья детей. После телемедицинской консультации было принято решение о передаче ребенка в федеральный центр, где маленького пациента лечили с помощью генно-инженерного биологического препарата.

Динамика положительная: самочувствие мальчика улучшилось, температура тела нормализовалась, исчезла боль, а на его коже больше нет высыпаний.

Сейчас пациент находится в Башкирии, лечение будет продолжено амбулаторно.