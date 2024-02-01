В Башкирии девушку подозревают в поджоге дома охраны

24 января в селе Исянгулово зафиксировали пожар. По предварительной информации, был совершён поджог.

На улице Пушкина огнём охватило дом охранника на территории парка «Дружба». На место прибыли 5 человек личного состава и 2 единицы техники. Открытое горение удалось ликвидировать за 25 минут. Пострадавших нет.

Как сообщает МВД региона, при просмотре камер видеонаблюдения было установлено, что дом охранника подожгли. Подозреваемой стала 25-летняя девушка. Она находилась в состоянии алкогольного опьянения.