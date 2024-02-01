В Башкирии автобус с детьми попал в аварию

ДТП произошло сегодня днем в Стерлитамакском районе на автодороге Бельская-Юрактау. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД.

Предварительно, водитель, 1997 года рождения, управляя автомобилем «Volkswagen Jetta», врезался в школьный автобус «ПАЗ».

В момент столкновения в автобусе находились 15 школьников с 6 по 10 классы. Дети ехали домой из села Бельско.

К счастью, никто не пострадал. Оба транспортных средства получили механические повреждения. Детей родители развезли по домам.