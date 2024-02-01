В Уфе открыли мемориальную доску погибшему на СВО добровольцу

В Уфе открыли мемориальную доску выпускнику школы Альфреду Усманову. Она появилась на здании центра образования №35. Её поставили в память о бывшем ученике, который погиб во время спецоперации в прошлом году. Альфред Усманов в ноябре 2022-го ушел на СВО в составе добровольческого отряда «Барс».

Выполнял боевые задачи на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик. Боец имел множество госнаград, в том числе орден Мужества и медаль «За отвагу». На митинг в честь открытия пришли не только родные и близкие, но и ветераны боевых действий, одноклассники, друзья, духовные наставники, боевые товарищи Усманова. К мемориальной доске возложили и цветы памяти.