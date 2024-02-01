В Башкирии строят школу на 1200 учеников

В Иглино строят новую школу. Она расположилась в микрорайоне «Звездный». Образовательное учреждение будет четырехэтажным, а общая площадь здания составляет 18 тысяч квадратных метров.

Школу смогут посещать более 1200 учеников. Стройка началась в марте прошлого года. Сейчас готовность объекта составляет 55%. Готовы наружные сети тепло- и водоснабжения, построен хозблок, установлена и запущена газовая котельная и насосная станция пожаротушения. Сейчас на объекте трудятся почти 200 рабочих. Школу планируют сдать в декабре.